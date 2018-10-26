Britfest: Колетт

Страна: Великобритания, Венгрия, США, 2018

Премьера: в РФ 29.11.2018

Режиссер: Уош Уэстмоленд

Актеры: Кира Найтли, Элинор Томлинсон, Доминик Уэст, Фиона Шоу, Роберт Пью, Рэй Пантаки, Аийша Харт, Кэролайн Болтон, Денис Гоф, Аттила Арпа

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 115 мин

Основано на невероятной реальной истории. Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.