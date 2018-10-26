Britfest: Колетт
Страна:
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Премьера:
в РФ 29.11.2018
Режиссер:
Уош Уэстмоленд
Актеры:
Кира Найтли, Элинор Томлинсон, Доминик Уэст, Фиона Шоу, Роберт Пью, Рэй Пантаки, Аийша Харт, Кэролайн Болтон, Денис Гоф, Аттила Арпа
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
115 мин
Основано на невероятной реальной истории. Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.
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