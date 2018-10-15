Братья Систерс
Страна:
Франция, Испания, Румыния, США, 2018
Премьера:
в РФ 29.11.2018
Режиссер:
Жак Одиар
Актеры:
Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Кэрол Кейн, Рутгер Хауэр, Джон Си Райли, Риз Ахмед, Крид Брэттон, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Данкан Лакруа, Нильс Ареструп
Жанр:
вестерн
Продолжительноcть:
121 мин
1851 год, Дикий Запад. Таинственный и могущественный Командор приговорил несчастного золотоискателя Германна Уорма к смерти. Неприятная миссия выпадает на долю братьев Систерс — неуравновешенного Илая и уставшего от всего Чарли, но они не привыкли обсуждать поручения.