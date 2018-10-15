Братья Систерс

Страна: Франция, Испания, Румыния, США, 2018

Премьера: в РФ 29.11.2018

Режиссер: Жак Одиар

Актеры: Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Кэрол Кейн, Рутгер Хауэр, Джон Си Райли, Риз Ахмед, Крид Брэттон, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Данкан Лакруа, Нильс Ареструп

Жанр: вестерн

Продолжительноcть: 121 мин

1851 год, Дикий Запад. Таинственный и могущественный Командор приговорил несчастного золотоискателя Германна Уорма к смерти. Неприятная миссия выпадает на долю братьев Систерс — неуравновешенного Илая и уставшего от всего Чарли, но они не привыкли обсуждать поручения.