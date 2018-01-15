Большая игра
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 11.01.2018
Режиссер:
Аарон Соркин
Актеры:
Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд, Дж.С. МакКензи, Брайан Д’Арси Джеймс, Билл Кэмп, Грэм Грин
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
140 мин
Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?
Сегодня
|21:30
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:30
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|21:30
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|21:30
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|14:20
|ДКЖкино
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
Завтра
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
20 января, суббота
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
21 января, воскресенье
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
22 января, понедельник
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
23 января, вторник
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
24 января, среда
|ДКЖкино
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50