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Большая игра

Большая игра

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.01.2018
 
Режиссер:
Аарон Соркин
  
Актеры:
Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд, Дж.С. МакКензи, Брайан Д’Арси Джеймс, Билл Кэмп, Грэм Грин
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
140 мин
  

 

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

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