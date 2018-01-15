Большая игра

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 11.01.2018

Режиссер: Аарон Соркин

Актеры: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд, Дж.С. МакКензи, Брайан Д’Арси Джеймс, Билл Кэмп, Грэм Грин

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 140 мин

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?