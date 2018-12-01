афиша
афиша
Регистрация
Близнецы

Близнецы

Страна:
Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.12.2018
 
Режиссер:
Брэндон Кристенсен
  
Актеры:
Кристи Бурк, Джесси Мосс, Ребекка Олсон, Джен Гриффин, Шейла МакКарти, Шон Роджерсон, Дилан Плэйфейр, Пранит Акилла, Пэт Чау, Грэйс Кристенсен
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
87 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,38
          
 

По древней легенде, демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго ребенка. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они к близнецу.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.