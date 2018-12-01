Страна: Канада, 2017

Премьера: в РФ 06.12.2018

Режиссер: Брэндон Кристенсен

Актеры: Кристи Бурк, Джесси Мосс, Ребекка Олсон, Джен Гриффин, Шейла МакКарти, Шон Роджерсон, Дилан Плэйфейр, Пранит Акилла, Пэт Чау, Грэйс Кристенсен

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 87 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,38

По древней легенде, демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго ребенка. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они к близнецу.