Близнецы
Страна:
Канада, 2017
Премьера:
в РФ 06.12.2018
Режиссер:
Брэндон Кристенсен
Актеры:
Кристи Бурк, Джесси Мосс, Ребекка Олсон, Джен Гриффин, Шейла МакКарти, Шон Роджерсон, Дилан Плэйфейр, Пранит Акилла, Пэт Чау, Грэйс Кристенсен
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
87 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,38
По древней легенде, демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго ребенка. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они к близнецу.
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