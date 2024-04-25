Блиндаж
Премьера:
25.04.2024
Режиссер:
Марк Горобец
Актеры:
Александр Метелкин, Даниель Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков, Максим Сапрыкин, Никита Абдулов, Денис Волков, Максим Горшков, Михаил Новиков, Олег Горбунов, Эльшан Алескеров
Жанр:
Фантастика, Военный
Продолжительноcть:
113 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
6.90
Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии, так они и познакомились. У Пауля есть и еще одно увлечение — антиквариат. Он — «черный копатель»: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.
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