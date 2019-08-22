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Битва

Битва

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 29.08.2019
 
Режиссер:
Анар Аббасов
  
Актеры:
Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис
  
Жанр:
драма, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

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