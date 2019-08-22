Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 29.08.2019

Режиссер: Анар Аббасов

Актеры: Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис

Жанр: драма, детский, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.