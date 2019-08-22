Битва
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 29.08.2019
Режиссер:
Анар Аббасов
Актеры:
Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис
Жанр:
драма, детский, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|15:15
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:20
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|15:15
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:20
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
31 августа, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|15:15
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:20
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
|01:20
|Киносити
1 сентября, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|15:15
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:20
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
|01:20
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
17:20
21:10
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
17:20
21:10
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35
31 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
17:20
21:10
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35
01:20
1 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
17:20
21:10
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35
01:20
2 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35
3 сентября, вторник
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35
4 сентября, среда
|Киносити
|
10:20
15:15
17:00
18:50
23:35