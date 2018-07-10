Белль и Себастьян: приключения продолжаются
Страна:
Франция, 2015
Премьера:
в РФ 26.07.2018
Режиссер:
Кристиан Дюге
Актеры:
Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Чатели, Юрбен Канселье, Жозеф Малерба
Жанр:
семейный, приключения
Продолжительноcть:
97 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,11
Сентябрь 1945 года. Все во французской горной деревушке празднуют окончание войны. Себастьян вырос — ему уже 10 лет. Вместе с Белль они с нетерпением ждут возвращения Анджелины. Однако позже они узнают, что девушка попала в авиакатастрофу в самом сердце заальпийских лесов. Вся деревня потеряла надежду за исключением дедушки Себастьяна Цезаря, который знает Пьера — человека способного помочь им найти Анджелину. На пути к ее спасению мальчику и его собаке предстоит выдержать множество опасностей, пройти через тысячи испытаний и узнать тайну, которая изменит жизнь Белль и Себастьяна навсегда. Приключение продолжается…
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Завтра
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28 июля, суббота
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29 июля, воскресенье
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30 июля, понедельник
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31 июля, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
1 августа, среда
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|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
28 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
29 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
30 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
31 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
1 августа, среда
|Алмаз Синема
|
10:00