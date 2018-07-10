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Белль и Себастьян: приключения продолжаются

Белль и Себастьян: приключения продолжаются

Страна:
Франция, 2015
 
Премьера:
в РФ 26.07.2018
 
Режиссер:
Кристиан Дюге
  
Актеры:
Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Чатели, Юрбен Канселье, Жозеф Малерба
  
Жанр:
семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,11
          
 

Сентябрь 1945 года. Все во французской горной деревушке празднуют окончание войны. Себастьян вырос — ему уже 10 лет. Вместе с Белль они с нетерпением ждут возвращения Анджелины. Однако позже они узнают, что девушка попала в авиакатастрофу в самом сердце заальпийских лесов. Вся деревня потеряла надежду за исключением дедушки Себастьяна Цезаря, который знает Пьера — человека способного помочь им найти Анджелину. На пути к ее спасению мальчику и его собаке предстоит выдержать множество опасностей, пройти через тысячи испытаний и узнать тайну, которая изменит жизнь Белль и Себастьяна навсегда. Приключение продолжается…

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