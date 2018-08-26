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Белль и Себастьян: Друзья навек

Белль и Себастьян: Друзья навек

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.09.2018
 
Режиссер:
Кловис Корнийяк
  
Актеры:
Кловис Корнийяк, Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Октав Боссюэ
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

В заключительной главе трилогии Себастьян сделает все, чтобы защитить Белль от ее предыдущего владельца.

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Сегодня
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, суббота
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, воскресенье
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 сентября, понедельник
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, вторник
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, среда
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Алмаз Синема
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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