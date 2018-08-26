Белль и Себастьян: Друзья навек

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Кловис Корнийяк

Актеры: Кловис Корнийяк, Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Октав Боссюэ

Жанр: приключения, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

В заключительной главе трилогии Себастьян сделает все, чтобы защитить Белль от ее предыдущего владельца.