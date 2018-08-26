Белль и Себастьян: Друзья навек
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 06.09.2018
Режиссер:
Кловис Корнийяк
Актеры:
Кловис Корнийяк, Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Октав Боссюэ
Жанр:
приключения, семейный
Продолжительноcть:
97 мин
В заключительной главе трилогии Себастьян сделает все, чтобы защитить Белль от ее предыдущего владельца.
Сегодня
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, суббота
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, воскресенье
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 сентября, понедельник
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, вторник
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, среда
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10
8 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10
9 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10
10 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10
11 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10
12 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
16:05
18:10