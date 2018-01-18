Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 01.02.2018
Режиссер:
Уэс Болл
Актеры:
Уолтон Гоггинс, Кая Скоделарио, Дилан О’Брайэн, Натали Эммануэль, Кэтрин МакНамара, Томас Сэнгстер, Роза Салазар, Эйдан Гиллен, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
142 мин
Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Киносити
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Киносити
|13:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|15:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Синема Стар
|16:50 3D
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|17:30
|Октябрь
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30 3D
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Октябрь
|20:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|21:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10 3D
|Киносити
|22:30
|Алмаз Синема
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Октябрь
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
27 января, суббота
28 января, воскресенье
29 января, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Киносити
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Киносити
|13:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|15:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Синема Стар
|16:50 3D
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|17:30
|Октябрь
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30 3D
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Октябрь
|20:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|21:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10 3D
|Киносити
|22:30
|Алмаз Синема
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Октябрь
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
30 января, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Киносити
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Киносити
|13:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|15:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Синема Стар
|16:50 3D
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|17:30
|Октябрь
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30 3D
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Октябрь
|20:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|21:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10 3D
|Киносити
|22:30
|Алмаз Синема
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Октябрь
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
31 января, среда
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Алмаз Синема
|10:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Киносити
|11:45
|Октябрь
|12:00
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Киносити
|13:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|15:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Киносити
|16:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Синема Стар
|16:50 3D
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|17:30
|Октябрь
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:35
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:30 3D
|Киносити
|19:30 3D
|Алмаз Синема
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Октябрь
|20:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|21:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10 3D
|Киносити
|22:30
|Алмаз Синема
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Октябрь
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:05
|Киносити
1 февраля, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
3D 00:50
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
3D 00:50
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
3D 00:40
27 января, суббота
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
00:05
00:50
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
3D 00:50
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
3D 00:40
28 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
00:05
00:50
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
3D 00:40
29 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
30 января, вторник
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
31 января, среда
|Алмаз Синема
|
3D 10:10
12:00
3D 14:50
17:10
3D 19:30
22:30
|Киносити
|
10:20
11:30
13:05
15:50
3D 16:50
18:35
3D 19:30
21:20
3D 22:10
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:45
17:30
20:15
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
11:15
12:10
3D 13:10
14:10
3D 15:05
3D 16:05
17:05
18:15
3D 19:00
20:00
3D 20:40
3D 21:55
22:55
23:40
|Синема Стар
|
3D 13:20
3D 16:10
3D 19:00
3D 21:50
1 февраля, четверг
|Киносити
|
00:05