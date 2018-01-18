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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 01.02.2018
 
Режиссер:
Уэс Болл
  
Актеры:
Уолтон Гоггинс, Кая Скоделарио, Дилан О’Брайэн, Натали Эммануэль, Кэтрин МакНамара, Томас Сэнгстер, Роза Салазар, Эйдан Гиллен, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
142 мин
  

 

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Киносити
19:30 3D Алмаз Синема
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:40 3D Синема Стар
00:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, суббота
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Киносити
19:30 3D Алмаз Синема
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:40 3D Синема Стар
00:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50 Киносити
28 января, воскресенье
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
00:40 3D Синема Стар
00:50 Киносити
29 января, понедельник
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
30 января, вторник
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
31 января, среда
09:00 Октябрь
10:10 3D Алмаз Синема
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30 Киносити
11:45 Октябрь
12:00 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 Киносити
13:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Алмаз Синема
15:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Киносити
16:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Синема Стар
16:50 3D Киносити
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:30 Октябрь
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:30 3D Киносити
19:30 3D Алмаз Синема
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 Октябрь
20:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Киносити
21:50 3D Синема Стар
21:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:30 Алмаз Синема
22:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Октябрь
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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