Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 01.02.2018

Режиссер: Уэс Болл

Актеры: Уолтон Гоггинс, Кая Скоделарио, Дилан О’Брайэн, Натали Эммануэль, Кэтрин МакНамара, Томас Сэнгстер, Роза Салазар, Эйдан Гиллен, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 142 мин

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.