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Бар МоскваЧики

Бар МоскваЧики

Премьера:
12.06.2024
 
Режиссер:
Анарио Мамедов
  
Актеры:
Яна Кошкина, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Екатерина Иванчикова, Дмитрий Красилов, Анастасия Мухамедалиева, Диана Махрина, Dava
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто… Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?

Сегодня
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Алмаз Синема
19:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
22:40
Синема Стар
Завтра
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:30
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:00
Алмаз Синема
20:00
Люксор Тула
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
22:40
Синема Стар
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
10:40
Люксор Тула
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Алмаз Синема
15:00
Люксор Тула
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:00
Алмаз Синема
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
21:00
Люксор Тула
22:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, суббота
10:40
Люксор Тула
15:00
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
21:40
Люксор Тула
22:40
Синема Стар
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
21:00
Люксор Тула
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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