Бар МоскваЧики
Премьера:
12.06.2024
Режиссер:
Анарио Мамедов
Актеры:
Яна Кошкина, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Екатерина Иванчикова, Дмитрий Красилов, Анастасия Мухамедалиева, Диана Махрина, Dava
Жанр:
Приключение, Комедия
Возрастные ограничения:
12+
Трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто… Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?
Сегодня
Завтра
14 июня, пятница
15 июня, суббота
|
10:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Стар
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Люксор Тула
|
21:40
|Люксор Тула
|
22:40
|Синема Стар
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
|
10:40
|Люксор Тула
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
|Люксор Тула
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Люксор Тула
|
21:00
|Люксор Тула
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:25
19:10
|Люксор Тула
|
17:40
19:40
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
18:35
19:15
21:30
|Синема Стар
|
18:30
22:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:15
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:00
20:10
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
19:20
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
15:45
18:55
23:00
|Синема Стар
|
18:30
22:40
14 июня, пятница
|Алмаз Синема
|
14:15
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:00
20:10
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
19:20
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
15:35
18:25
22:55
|Синема Стар
|
18:30
22:40
15 июня, суббота
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
19:20
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
18:50
23:00
|Синема Стар
|
18:30
22:40
16 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
19:00
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
15:45
18:55
23:00
|Синема Стар
|
18:30
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
15:45
18:55
23:00
|Синема Стар
|
18:30
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
15:45
18:55
23:00
|Синема Стар
|
18:30
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
15:45
18:55
23:00
|Синема Стар
|
18:30
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