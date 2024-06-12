Бар МоскваЧики

Премьера: 12.06.2024

Режиссер: Анарио Мамедов

Актеры: Яна Кошкина, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Екатерина Иванчикова, Дмитрий Красилов, Анастасия Мухамедалиева, Диана Махрина, Dava

Жанр: Приключение, Комедия

Возрастные ограничения: 12+

Трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто… Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы. Удастся ли неунывающим подругам покорить барную столицу или придется вернуться в Москву с пустыми кошельками и разбитыми сердечками?