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Апокалипсис

Апокалипсис

Страна:
США
 
Премьера:
14.12.2006
 
Режиссер:
Мел Гибсон
  
Актеры:
Руди Янгблад, Херардо Тарасена, Рауль Макс Трухильо, Далия Эрнандес, Моррис Бердйеллоухед, Майра Сербуло, Фернандо Эрнандес, Джонатан Брюэр, Карлос Эмилио Баэс, Амилькар Рамирес
  
Жанр:
Приключение, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
139 минут
  
Рейтинг:
7.70
 
 

Полуостров Юкатан, начало XVI века. Лапа Ягуара — умелый охотник, уважаемый член небольшой лесной общины, любящий муж и отец. Внезапно размеренную и счастливую жизнь его деревни разрушает нападение работорговцев. Лапа Ягуара умудряется спрятать беременную жену с ребенком, но его самого вместе с соплеменниками угоняют в страдающий от голода и засухи город, чтобы принести в жертву богам. Чтобы вернуться к семье, Лапе предстоит преодолеть множество опасностей…

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