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Отечественное кино XX века в разрезе городской жизни: Аэлита

Отечественное кино XX века в разрезе городской жизни: Аэлита

31 июля в «Октаве» состоится показ отечественного фильма 20-х годов «Аэлита». Советский немой фильм режиссера Якова Протазова был снят в 1924 году по мотивам одноимённого фантастического романа Алексея Толстого.

Действие фильма начинается в декабре 1921 года в Петрограде, вскоре после окончания Гражданской войны и начала НЭПа и параллельно на Марсе.

Герой фильма — инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете его сопровождают красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в убийстве жены. Революции на Марсе препятствуют козни первого министра Эвора и противодействие красавицы Аэлиты — властительницы планеты.

Показ фильма будет сопровождаться лекцией с историческими сведениями и рассказами об эпохе, которая отражена в киноленте. Лекцию прочтет старший научный сотрудник Государственного Музея современной истории России Денис Ромодин.

Денис Ромодин — эксперт в городской архитектуре, автор статей об архитектуре XX века в журналах «Афиша», «Большой город», The Village. Автор и ведущий экскурсий по Москве и Подмосковью.

Вход свободный.

 

Цикл «Отечественное кино XX века в разрезе городской жизни» призван показать художественные киноленты отечественного кинематографа 1900−1990-х годов в которых отражена история XX века в городской жизни и повседневности Москвы, Петербурга и других крупных городов в границах современной России.

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