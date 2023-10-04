30 ночей с бывшей

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Адриан Суар

Актеры: Адриан Суар, Пилар Гамбоа, Роши Эрнандес, Пичу Странео, Хорхе Суарес, Элиса Каррикахо, Эльвира Онетто, Кампи

Жанр: Ромком

Продолжительноcть: 95 минут

Работяга Турбо расстается с женой Лалой, ее невыносимый характер и привычки выводят его из себя! Некоторое время спустя психолог предлагает провести эксперимент — Лала должна вернуться в дом к Турбо и прожить там месяц. Турбо соглашается ей помочь, но он и представить не может, в какой кошмар превратится его жизнь на целых 30 дней и ночей!