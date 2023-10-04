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30 ночей с бывшей

30 ночей с бывшей

Премьера:
05.10.2023
 
Режиссер:
Адриан Суар
  
Актеры:
Адриан Суар, Пилар Гамбоа, Роши Эрнандес, Пичу Странео, Хорхе Суарес, Элиса Каррикахо, Эльвира Онетто, Кампи
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
95 минут
  

Работяга Турбо расстается с женой Лалой, ее невыносимый характер и привычки выводят его из себя! Некоторое время спустя психолог предлагает провести эксперимент — Лала должна вернуться в дом к Турбо и прожить там месяц. Турбо соглашается ей помочь, но он и представить не может, в какой кошмар превратится его жизнь на целых 30 дней и ночей!

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