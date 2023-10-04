30 ночей с бывшей
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Адриан Суар
Актеры:
Адриан Суар, Пилар Гамбоа, Роши Эрнандес, Пичу Странео, Хорхе Суарес, Элиса Каррикахо, Эльвира Онетто, Кампи
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
95 минут
Работяга Турбо расстается с женой Лалой, ее невыносимый характер и привычки выводят его из себя! Некоторое время спустя психолог предлагает провести эксперимент — Лала должна вернуться в дом к Турбо и прожить там месяц. Турбо соглашается ей помочь, но он и представить не может, в какой кошмар превратится его жизнь на целых 30 дней и ночей!
Сегодня
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
8 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
19 августа - 11 октября
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