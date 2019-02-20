30 безумных желаний

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 21.02.2019

Режиссер: Питер Хатчингс

Актеры: Эйса Баттерфилд, Нина Добрев, Мэйси Уильямс, Пейтон Лист, Кен Жонг, Тайлер Хэклин, Соня Уолгер, Дэвид Кокнер, Титус Берджесс, Бриана Венскус

Жанр: комедия, приключения

Продолжительноcть: 97 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,71

Келвин — мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай — девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее — в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон!