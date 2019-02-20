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30 безумных желаний

30 безумных желаний

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 21.02.2019
 
Режиссер:
Питер Хатчингс
  
Актеры:
Эйса Баттерфилд, Нина Добрев, Мэйси Уильямс, Пейтон Лист, Кен Жонг, Тайлер Хэклин, Соня Уолгер, Дэвид Кокнер, Титус Берджесс, Бриана Венскус
  
Жанр:
комедия, приключения
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,71
          
 

Келвин — мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай — девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее — в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон!

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