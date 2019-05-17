На фестивальной площадке в «Золотом городе» откроется «Среднерусская возвышенность». В Тульской области это единственный фестиваль европейского уровня, который дает возможность еженедельно посещать концерты звезд мировой и российской эстрады по доступной цене.

На протяжении всего летнего сезона фестиваль будет работать в ежедневном режиме. В будни будут активны все площадки фестиваля. В ресторане, летних кафе будет звучать музыка, а на территории проходить различные интерактивные программы для детей и взрослых. Но главная культурная программа запланирована на выходные.

Каждую субботу и воскресенье будут проходить концерты легенд российской и мировой эстрады по доступной цене от 500 р. до 1000 р.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 18.00.

На сцене выступят: PUPO, солистка Boney M, Natascha Wright ex LА BOUCH и Феликс Царикати.

Line up

1 июня: PUPO, солистка Boney M, Natascha Wright ex LА BOUCH и Феликс Царикати

8 июня: Secret Service

15 июня: Mahmut Orhan

22 июня: No Mercy

29 июня: Tania Evans

06 июля: Sandra

13 июля: Joy

20 июля: «Кар-мэн»

27 июля: Наталья Гулькина

3 августа: Варвара

17 августа: Fancy

24 августа: Lou Bega

Кроме музыкальной части это еще и еженедельное интересное и полезное времяпрепровождение для всей семьи. Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Выступления артистов проходят на специально оборудованной площади перед входом в туристический комплекс «Золотой город».

Как добраться

Автобус курсируют по двум маршрутам:

из Тулы будет отправляться от площади Ленина (со стороны Тульского кремля)

из Новомосковска — от автостанции (стоянка маршрутных такси, отправляющихся в Москву).

Для того, чтобы воспользоваться трансфером, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии Фестиваля 8−800−222−34−17

Стоимость:

По будням и воскресеньям — 500 руб.

Билеты на все концерты фестиваля доступны в Myslo-кассе.