Среднерусская возвышенность
На фестивальной площадке в «Золотом городе» откроется «Среднерусская возвышенность». В Тульской области это единственный фестиваль европейского уровня, который дает возможность еженедельно посещать концерты звезд мировой и российской эстрады по доступной цене.
На протяжении всего летнего сезона фестиваль будет работать в ежедневном режиме. В будни будут активны все площадки фестиваля. В ресторане, летних кафе будет звучать музыка, а на территории проходить различные интерактивные программы для детей и взрослых. Но главная культурная программа запланирована на выходные.
Каждую субботу и воскресенье будут проходить концерты легенд российской и мировой эстрады по доступной цене от 500 р. до 1000 р.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 18.00.
На сцене выступят: PUPO, солистка Boney M, Natascha Wright ex LА BOUCH и Феликс Царикати.
1 июня: PUPO, солистка Boney M, Natascha Wright ex LА BOUCH и Феликс Царикати
8 июня: Secret Service
15 июня: Mahmut Orhan
22 июня: No Mercy
29 июня: Tania Evans
06 июля: Sandra
13 июля: Joy
20 июля: «Кар-мэн»
27 июля: Наталья Гулькина
3 августа: Варвара
17 августа: Fancy
24 августа: Lou Bega
Кроме музыкальной части это еще и еженедельное интересное и полезное времяпрепровождение для всей семьи. Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.
Выступления артистов проходят на специально оборудованной площади перед входом в туристический комплекс «Золотой город».
Автобус курсируют по двум маршрутам:
- из Тулы будет отправляться от площади Ленина (со стороны Тульского кремля)
- из Новомосковска — от автостанции (стоянка маршрутных такси, отправляющихся в Москву).
Для того, чтобы воспользоваться трансфером, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии Фестиваля
Стоимость:
По будням и воскресеньям — 500 руб.
Билеты на все концерты фестиваля доступны в Myslo-кассе.
Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.