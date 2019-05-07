ЛитераТула 2019

По традиции на все три фестивальных дня будет работать большая книжная ярмарка, также в программе мультфильмы, спектакли театра «Барабан» (регистрация на спектакли по ссылке) и чемпионат по чтению вслух.

10−12 мая

12.00−20.00

Книжная ярмарка.

Участвуют 33 книжных издательства, книжные магазины BWComics, «Чудетство», «Многобукв», а также компании «Галактика», «Ребус», «Умная Бумага».



Выставки:

«Улыбчивые Чуда» — hand-made герои современных книг (фестиваль «Город и Книги», Минск)

«Книжки на каникулах» — содружество иллюстраторов «Волшебная пила» (Москва); выставка плакатов, посвящённых детскому чтению и книге, из коллекции Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

выставка иллюстраций Игоря Олейникова к произведениям Тоона Теллегена (изд."Поляндрия")

Современная книжная иллюстрация (фестиваль «МОРС»).

10 мая

Большой зал.

12.30 Презентация художественно-литературного альманаха для детей и взрослых «Толстожур» и выставки «Книжки на каникулах». Проект представляет поэт Алексей Олейников и художник Надежда Суворова. 5+

13.30 Спектакль «Пёс не тот» по одноимённой книге Роба Биддальфа (изд. «Поляндрия»). Театр «Снарк» (Москва). 3+

15.30 Презентация выставки плакатов, посвящённых детскому чтению, из коллекции Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино . Представляет главный библиограф Отдела детской книги и детских программ Мария Пономаренко.

18.30 Презентация, читка и обсуждение с автором и иллюстратором комикса «Соня из 7 буээ» — Алексеем Олейниковым и Тимофеем Яржомбеком (изд. «Белая ворона/Albus Corvus»). Театральная компания «Барабан» (Тула). 12+



Литературная веранда.

12.00 Встреча с детским и семейным психологом, гештальт-терапевтом Натальей Кедровой. Презентация книги «Внутренний мир. Путешествие к себе» (изд. «Редкая птица»).

13.00 Встреча с поэтом, переводчицей Мариной Бородицкой. Автограф-сессия.

14.30 Встреча с писателем Виктором Луниным. Автограф-сессия.

16.00 Встреча с писательницей Юлией Кузнецовой. Автограф-сессия.

17.30 Встреча с писательницей Ниной Дашевской. Автограф-сессия.



Книжный клуб.

12.00 Серебряный век русской детской книги. Писатель и издатель Мария Вайсман расскажет о детских книгах поэтов Серебряного века (изд. «Август»).

13.00 «Рампа» и девять пьес Джанни Родари для школьного театра. Встреча с Михаилом Визелем и Галиной Бочаровой (изд. «Белая ворона/Albus Corvus»).

14.00 Особое детство, особые книги. Встреча с Анной Годинер.

15.00 «Колумбайн» Дейва Каллена. Что мы на самом деле знаем о насилии в школах? Встреча с редактором Алиной Зальновой (изд. Like Book).

16.00 Классика в новом формате: уместно ли делать из Онегина комикс? Встреча с редактором Анной Устиновой (изд. «Эксмо»).

17.00 Книги, которых боятся родители. Встреча с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.



Лаборатория чтения.



12.00 Играем в книжную мафию с ассоциацией Книжныйгид.org. 6+

13.30 Иммерсионный спектакль для детей по мотивам книжной серии «Лучший друг — Конни» (изд. «Альпина Паблишер»). 4+

15.00 Профессия переводчик. Практический мастер-класс от Иры Филипповой. Переводим отрывок из книги «Привет, Вселенная!» Эрин Эстрада Келли. 12+

16.30 «О нет, Джордж!» Виктория Королёва («ЗаЧтение», «Город и Книги», Минск) читает детям книги Криса Хоутона. 4+

18.00 День рождения «Очень голодной гусеницы». Интерактивный спектакль от изд. «Розовый жираф». 3+

Клуб иллюстраторов.

12.00 Картофельное поле Макара Свирепого. Делаем книжки-зины по мотивам лучших советских журналов с художницей Надей Суворовой. 5+

13.30 Мастер-класс по гравюре и печатным техникам с Анной Чефрановой. 14+

15.00 Изготавливаем экслибрис с художником Марией Кокориной. 10+

16.30 Картофельное поле Макара Свирепого. Делаем книжки-зины по мотивам лучших советских журналов с художницей Надей Суворовой. 5+

Комикс-клуб.

13.00 Алексей Хромогин, презентация комикса «Первый человек на Земле».

14.30 Лина Рорич, лекция «Как победить перфекционизм и начать творить».

16.00 Никита Лаврецкий и Ольга Ковалёва, презентация комикса «Включая её имя и лицо».

17.30 Артём Траханов, лекция «Славянский Нигилизм» и поиски художественной идентичности.

11 мая

Большой зал.

12.00 Спектакль «Мама Му и полный порядок». Театр «Снарк» (Москва). 3+

16.00 Подкаст «Blitz and Chips», лайв «Призвание и место в жизни».

18.30 Презентация сборников современной российской драматургии для подростков с PR-директором издательства «Самокат» Марией Орловой и писателем Алексеем Олейниковым. Читка пьесы «Хлебзавод». Театральная компания «Барабан» (Тула). 12+

Двор кластера (при плохой погоде в Большом зале).

17.00 «Книжный шкаф» с «Королём и котом» на английском языке. Ведущая Ира Филиппова. 6+



Литературная веранда.



12.00 Встреча с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Автограф- сессия.



14.00 Встреча с писателями и поэтами ордена «Мыхухоль».

15.00 Встреча с писателем Антоном Соей. Автограф-сессия.

16.00 Встреча с писательницей Еленой Бородой. Автограф-сессия.

17.00 Встреча с писательницей Еленой Соковениной. Автограф-сессия.



Книжный клуб.

12.00 Зачем современному подростку библиотека? Дискуссия с Мариной Соломоновой (Библиотека им. Маяковского, Санкт-Петербург) и Марией Коковой (Библиотека им. Светлова, Москва).

13.00 Взрослые тексты про детские книги. Авторы, ресурсы, контекст. Дискуссия с главным редактором портала Rara Avis Алёной Бондаревой, книжным исследователем Натальей Медведь, главным редактором журнала «Переплёт» Алексеем Олейниковым.

14.00 Современная подростковая литература Германии. Представляет переводчик Александра Горбова. 12+

15.00 Историко-литературная лекция Тамары Эйдельман «Шерлок Холмс, адрес: Бейкер-стрит, 221-Б».

16.00 Готов ли мой ребёнок учиться читать? Дискуссия с педагогом Евгенией Губской и издательством «Росмэн».

17.00 Польза чтения в числах и графиках, или Британские учёные доказали? Исследователь детской литературы Наталья Медведь о мировых научных исследованиях в области детского чтения.

Лаборатория чтения.

12.00 Мастер-класс «Совместное чтение» для родителей и детей с писательницей Юлией Кузнецовой. 5+

13.00 Грибы не то, чем кажутся. Научно-популярная лекция для младшего школьного возраста с Алёной Васнецовой. 5+

14.00 Развивающие книжные практики. Мастер-класс с Книжныйгид.org. 10+

15.00 Стендап Ольги Лишиной «Секреты стихов» для детей с родителями. 5+

16.00 «Цацики идет в школу». Читает Мария Климова. 7+

17.00 Путешествие по книжным островам с Натальей Петровской (о.Сахалин). 3+

18.00 «Спокойной ночи, Каролина». Виктория Королёва («ЗаЧтение», «Город и Книги», Минск) читает детям книгу Якоба Хайна и Курта Крёмера. 4+

19.00 Читаем диафильмы с создателями книжного клуба «Чудетство» (Санкт-Петербург). 4+

Клуб иллюстраторов.



12.00 Дворец словосочетания. Воркшоп с Тимофеем Яржомбеком. 14+

13.30 Композиция в иллюстрации. Мастер-класс с Катей Чинаски. 14+

15.00 Создание персонажа комикса. Мастер-класс с Наташей Темежниковой (North Carolina). 14+

16.30 Библиотека фактур. Мастер-класс с Юлией Никитиной. 14+

Комикс-клуб.

12.00 Владимир Морозов, лекция «Расширение муми-вселенной».

13.30 Виталий Терлецкий, лекция «Как автору комиксов заработать в России».

15.00 Алексей Гончаров, лекция «Бесконечная история Винни Бартона, или Как посвятить персонажу несколько лет».

16.30 Ольга Лаврентьева, презентация комикса «Сурвило».

12 мая

Большой зал.

12.00 «Всё подряд». Спектакль Екатерины Кочневой по книгам Тоона Теллегена. 4+

13:30 Полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух среди

старшеклассников «Страница 19».

16:30 Полуфинал конференции Центр Чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Литературная веранда.

12.00 Встреча с писательницей Анастасией Строкиной. Автограф-сессия.

13.30 Встреча с писательницей Анной Старобинец. Автограф-сессия.

15.00 Встреча с писательницей Евгенией Овчинниковой. Автограф-сессия.

16.30 Музыка её текстов. Режиссёр Екатерина Кочнева читает повесть Линор Горалик «Валерий».

18.00 Встреча с писателем Михаилом Логиновым. Автограф-сессия.

Книжный клуб.

12.00 Семинар «Книжное домино, или Кто заменит Пушкина в школьной программе» с Екатериной Асоновой и Михаилом Павловцом.

13.30 Вслух и про себя: практика детских читательских групп и клубов. Семинар библиотеки Хорошколы.

15.00 Как читают в книгах. Лекция Татьяны Богатырёвой о том, какое место чтение занимает в сюжетах классической и современной литературы.

16.30 Книжный видеоблог. Как и кому рассказывать про своё чтение. Практический семинар с Дмитрием Гасиным.

18.00 Новый книжный фестиваль Тульской области «Хомяков home». Презентация проекта.

Лаборатория чтения.

12.00 Читаем книги, узнаём и рисуем эмоции. Мастер-класс для детей Екатерины Зекавицы. 5+

13.30 Что мы знаем о детской литературе Нидерландов. Встреча с переводчиком Ириной Лейк. Презентация выставки иллюстраций Игоря Олейникова к произведениям Тоона Теллегена.

15.00 Расскажи о книге! Читательский дневник как пространство для творчества. Мастер-класс издательства «Кит».

16.30 Как устроен музей? Мастер-класс по одноимённой книге (изд. Ad Marginem). 5+

18.00 Как Ричард Скарри изменил детскую книгу. К 100-летию автора и иллюстратора (изд. «Карьера Пресс»).

Клуб иллюстраторов

12.00 История в искусстве, или Зачем нужен комикс о блокаде Ленинграда.

Дискуссия художника Ольги Лаврентьевой, библиотекаря Марины Соломоновой и историка Павла Понарина.

13.30 Мастер-класс Софьи Коловской. 12+

16.00 Мастер-класс Алисы Юфы. 12+

Комикс-клуб.

12.00 Артём Лахин и Дмитрий Нестерак, лекция объединения «ГРОТЕСК» «Локальное искусство: Воронеж на карте русских комиксов».

13.30 Владимир Морозов, лекция «Энки Билал: человек, который видел будущее».

15.00 Юлия Никитина, презентация комикса «Дневник штормов».

16.30 Артем Бизяев, лекция «Киноязык в комиксе».

17.00 Степан Шмытинский, лекция «Откуда берутся новые комиксы».