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Гармоньфест

Гармоньфест

Его участниками станут 16 творческих коллективов и свыше 20 солистов из 16 районов Тульской области.

Гостей ждет яркая музыкальная программа:

  • лучшие «народные» фольклорные ансамбли «Спасская слобода», «Кузовские бабушки», «Жаворонушки», «Усенюшка», «Горница» и «Частушка»;
  • знакомство с ансамблями гармонистов «Озорные переборы», «Тальянка», «Ломовские переливы»;
  • частушки и полюбившиеся русские народные песни вместе с вокальные ансамблями и группами «Девчата», «Бабье лето» и другими;
  • танцевальные номера в исполнении детских коллективов «Смородинка» и «Коляда»;

Посетители смогут поплясать под гармонь исполнителей из Тулы, Ефремова, Новомосковска, Богородицкого, Воловского, Дубенского, Каменского, Кимовского и Одоевского районов.

Все желающие смогутвизуально примерить коллекцию народных костюмов на себя — дефиле народных костюмов представит «народный» фольклорный ансамбль «Русская песня» и школа-студия ДПТ «Традиция».

Перед началом программы в 11.45 состоится «Частушечный пятачок» с участием всех желающих.

Для всех в этот день будет открыта к посещению этнографическая интерактивная выставка-мотив «Узоры о судьбе и надежде», а для самых маленьких участников и зрителей в ретрокинотеатре «Майский» состоится показ мультфильмов.

В фотозоне «Доброе подворье» можно сделать фото на память, выложить в соцсети с хештегом 75днт_тула и получить приз.

Вход свободный.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
20 апреля 2019, суббота
12:00
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