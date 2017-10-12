В Туле состоится XXII интернациональный джазовый фестиваль, посвящённый 10-летию со дня рождения Эллы Фицджеральд.

Ежегодный фестиваль импровизационной музыки. «Джазовая провинция» — единственный в России передвижной фестиваль, в котором участвуют и признанные мастера мирового джаза, и яркие молодые музыканты разных городов и стран.

Vintscevich Jazz Art (Россия, США) в составе: Леонид Винцкевич (рояль), Николай Винцкевич (саксофоны), Кип Рид (бас), Джоэл Тейлор (барабаны);

полуфиналистка телешоу «Голос» Ксения Коробкова;

Kemenade Duo (Голландия, Бразилия) в составе: Пауль ван Кеменаде (альт-саксофон), Морис Леенаарс (гитарист фламенко);

«Анке трио» (Германия) в составе: Анке Хелфрич (рояль), Вольфганг Фёр (бас), Йенс Дуппе (ударные);

«Дмитрий Илугдин Трио» (Дмитрий Илугдин (рояль), Виктор Шестак (бас), Петр Ившин (ударные)) и финалистка ТВ конкурса «Большой джаз» Алина Ростоцкая.

В программе возможны изменения. Справки по телефону 36−77−96

Цена билета: 700—1500 Р.