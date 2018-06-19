Знакомьтесь – ласка!

23 июня в 17:00 музей «Тульские древности» приглашает на новую встречу с мастером Екатериной Зерновой. Посетители познакомятся с хищным обитателем Куликова поля — лаской.

На этот раз любители рукоделия будут создавать устойчивую игрушку без каркаса в технике сухого валяния. Уверенны, что маленькая ловкая ласка, которую посетители музея сваляют из тончайших шерстяных нитей, обязательно оправдает свое имя. А чтобы зверек получился более реалистичным, предстоит прибегнуть к маленькой хитрости — тонировке красками.

Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.