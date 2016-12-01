Живые тропики
Здесь вы увидите более 70 видов животных: питоны, ручные обезьяны, вараны, черепахи, ручные крокодилы, попугаи и многие другие. Среди них звезда зоопарка и всеобщий любимец — енот Федя. Откроем секрет: животных можно покормить, взять на руки, погладить и сфотографироваться.
Стоимость билетов: взрослый — 300 Р, детский — 250 Р, дети до 4-х лет — бесплатно.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
Тел.: 8 (800) 100-27-27
8 декабря 2016, четверг
11:00
9 декабря 2016, пятница
11:00
10 декабря 2016, суббота
11:00
11 декабря 2016, воскресенье
11:00
12 декабря 2016, понедельник
11:00
13 декабря 2016, вторник
11:00
14 декабря 2016, среда
11:00
15 декабря 2016, четверг
11:00
16 декабря 2016, пятница
11:00
17 декабря 2016, суббота
11:00
18 декабря 2016, воскресенье
11:00
19 декабря 2016, понедельник
11:00
20 декабря 2016, вторник
11:00
21 декабря 2016, среда
11:00
22 декабря 2016, четверг
11:00
23 декабря 2016, пятница
11:00
24 декабря 2016, суббота
11:00
25 декабря 2016, воскресенье
11:00