Живые тропики

Здесь вы увидите более 70 видов животных: питоны, ручные обезьяны, вараны, черепахи, ручные крокодилы, попугаи и многие другие. Среди них звезда зоопарка и всеобщий любимец — енот Федя. Откроем секрет: животных можно покормить, взять на руки, погладить и сфотографироваться.

Стоимость билетов: взрослый — 300 Р, детский — 250 Р, дети до 4-х лет — бесплатно.