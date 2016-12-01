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Живые тропики

Живые тропики

Здесь вы увидите более 70 видов животных: питоны, ручные обезьяны, вараны, черепахи, ручные крокодилы, попугаи и многие другие. Среди них звезда зоопарка и всеобщий любимец — енот Федя. Откроем секрет: животных можно покормить, взять на руки, погладить и сфотографироваться.

Стоимость билетов: взрослый — 300 Р, детский — 250 Р, дети до 4-х лет — бесплатно.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
Макси, торгово-развлекательный центр
Тула, Пролетарская ул., 2
8 декабря 2016, четверг
11:00
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9 декабря 2016, пятница
11:00
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10 декабря 2016, суббота
11:00
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