Смешно. Эксцентрично. Интерактивно. Вот три самых главных эпитета, которыми можно было бы определить характер спектакля по мотивам русской народной сказки «Волк и семеро козлят».

В содружестве с художником А. Лыженковой его поставил режиссёр театра С. Буряков, привнеся в известную историю о непослушании, приведшем к беде, элемент живой импровизации и доброй иронии, делающий всё происходящее на сцене весьма похожим на увлекательную детскую игру.

Впрочем, это и есть игра, в которую непременно включатся наши маленькие зрители, как всегда постигая в ней какие-то очень важные истины и правила жизни.

А ещё в спектакле много музыки, вокальных номеров, так, что его с полным правом можно назвать весёлым детским мюзиклом. Без всякого сомнения, интересные необычные куклы и яркая работа актёров надолго запомнятся всем, кому интересно, как прозвучит в этой постановке старая сказка на новый лад.

Действующие лица и исполнители:

Сказочник — Андрей Абрамов; Алексей Лаврухин;

Волк — Михаил Абрамов;

Коза — Кристина Уткина;

Кузнец, Пекарь — Антон Акимов;

Козлята — артисты, занятые в спектакле.

Инсценировка, режиссёр-постановщик — Сергей Буряков.

Сценография, куклы, костюмы — Александра Лыженкова.

Композитор — Владимир Фоменко.