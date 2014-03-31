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Волк и семеро козлят

Волк и семеро козлят

Смешно. Эксцентрично. Интерактивно. Вот три самых главных эпитета, которыми можно было бы определить характер спектакля по мотивам русской народной сказки «Волк и семеро козлят».

В содружестве с художником А. Лыженковой его поставил режиссёр театра С. Буряков, привнеся в известную историю о непослушании, приведшем к беде, элемент живой импровизации и доброй иронии, делающий всё происходящее на сцене весьма похожим на увлекательную детскую игру.

Впрочем, это и есть игра, в которую непременно включатся наши маленькие зрители, как всегда постигая в ней какие-то очень важные истины и правила жизни.

А ещё в спектакле много музыки, вокальных номеров, так, что его с полным правом можно назвать весёлым детским мюзиклом. Без всякого сомнения, интересные необычные куклы и яркая работа актёров надолго запомнятся всем, кому интересно, как прозвучит в этой постановке старая сказка на новый лад.

Действующие лица и исполнители:

  • Сказочник — Андрей Абрамов; Алексей Лаврухин;
  • Волк — Михаил Абрамов;
  • Коза — Кристина Уткина;
  • Кузнец, Пекарь — Антон Акимов;
  • Козлята — артисты, занятые в спектакле.

Инсценировка, режиссёр-постановщик — Сергей Буряков.

Сценография, куклы, костюмы — Александра Лыженкова.

Композитор — Владимир Фоменко.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
11 июня 2017, воскресенье
12:00
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