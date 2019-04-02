В арт-кафе «Театральный дворик» пройдет детский интерактивный концерт при участии струнного ансамбля El Classic.

На концерт приглашаются малыши и взрослые вместе встречать весну, рассказывать друг другу весёлые весенние истории и помогать миру преображаться!

В игровой форме ребятишки могут познакомиться с произведениями великих композиторов, с разными музыкальными инструментами. С помощью музыки мы расскажем детям волшебные и познавательные истории.



Во время концерта дети могут подыгрывать музыкантам, хлопая в ладоши, танцевать, рисовать, играть в разные игры, стать участниками или дирижёрами оркестра.



Не только детишкам, но и их родителям можно побеседовать с музыкантами о музыке, рассматривать музыкальные инструменты и даже попробовать извлечь собственную мелодию.



А после концерта у всех есть возможность сфотографироваться с музыкантами и героями волшебных историй на добрую память.

Стоимость: 500 р. с каждого родителя или сопровождающего ребёнка лица, для детей до 6 лет вход бесплатный, предварительная запись по тел. 71−67−33.