6 марта в Тульском цирке откроется новая программа «Тропик — шоу» — это яркий коктейль улыбок, смеха и хорошего настроения. Шоу входит в пятерку лучших представлений Росгосцирка и уже покорило сердца жителей Ярославля, Новосибирска, Брянска, Нижнего Новгорода, других городов России.

Гостей ожидают невероятные трюки акробатов на батуте (руководитель Святослав Колыхалов), трогательная романтическая история в головокружительном полете на корд-де-волане в исполнении воздушных гимнастов Анны и Ильи Жуковых.

Также вы увидите эффектный номер Карена Сафаряна на гигантских развевающихся полотнах, удивительные номера с экзотическими дрессированными животными — шимпанзе, крокодилами, верблюдами, ламой, питоном, выступление «Звезды манежа» — 15-летней бегемотихи Юлианы.

Подробности по тел.: 31−12−98

www.circus-tula.ru/

Стоимость: от 500Р.