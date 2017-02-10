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Три поросёнка

Три поросёнка

Могут ли джентльмены быть свиньями? Могут ли свиньи быть джентльменами? Ответ на второй вопрос очевиден. Ведь кто такие Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, если не свиньи и при этом не молодые добропорядочные английские джентльмены? А вот с ответом на первый всё непросто.

Оказывается, даже родные братья иногда имеют столь разные характеры, что это легко приводит к беде, особенно когда где-то рядом бродит злой и голодный Волк — хулиган и определённо не джентльмен. Известную всем по английской сказке историю о трёх поросятах решила напомнить маленьким зрителям петербургская творческая команда — режиссёр С. Мозговой и художник Н. Полякова. Но делает она это по-новому, на свой лад: смешно, музыкально, современно. Кстати, и финал истории необычен: три поросёнка разберутся с Волком вполне по-джентльменски. Как именно? Приходите, и обо всём непременно узнаете.

Действующие лица и исполнители:

  • Сорока — Татьяна Еремеева;
  • Волк — Андрей Абрамов;
  • Ниф-Ниф — Любовь Пахомова;
  • Наф-Наф — Ринад Кондаев;
  • Нуф-Нуф — Алексей Копотилов.

Режиссёр-постановщик — Станислав Мозговой.

Художник-постановщик — з.д.иск.Р. Ф. Нелли Полякова.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
12 февраля 2017, воскресенье
12:00
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