Могут ли джентльмены быть свиньями? Могут ли свиньи быть джентльменами? Ответ на второй вопрос очевиден. Ведь кто такие Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, если не свиньи и при этом не молодые добропорядочные английские джентльмены? А вот с ответом на первый всё непросто.

Оказывается, даже родные братья иногда имеют столь разные характеры, что это легко приводит к беде, особенно когда где-то рядом бродит злой и голодный Волк — хулиган и определённо не джентльмен. Известную всем по английской сказке историю о трёх поросятах решила напомнить маленьким зрителям петербургская творческая команда — режиссёр С. Мозговой и художник Н. Полякова. Но делает она это по-новому, на свой лад: смешно, музыкально, современно. Кстати, и финал истории необычен: три поросёнка разберутся с Волком вполне по-джентльменски. Как именно? Приходите, и обо всём непременно узнаете.

Действующие лица и исполнители:

Сорока — Татьяна Еремеева;

Волк — Андрей Абрамов;

Ниф-Ниф — Любовь Пахомова;

Наф-Наф — Ринад Кондаев;

Нуф-Нуф — Алексей Копотилов.

Режиссёр-постановщик — Станислав Мозговой.