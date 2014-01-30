Эта сказка Ханса Кристиана Андерсена мне нравится, пожалуй, больше остальных, говорит режиссер- постановщик спектакля Михаил Урицкий. Она напоминает волшебный сон. И хочется, чтобы этот волшебный сон закончился также светло и чисто. Но сказка, как и жизнь идут своим путем. Цитаты из пьесы выражают точную мысль спектакля. «Оловянный солдатик и Балеринка стояли в камине, охваченные пламенем. Они чувствовали, что сгорают, но только не знали от огня или от любви. Сгорает бумага, плавится олово, но нетленным остается дружба, любовь и преданность».

Мне повезло — в спектакле прекрасный творческий ансамбль. Посчастливилось встретиться со знаменитой художницей из Санкт-Петербурга Нэлли Ивановной Поляковой, музыка волгоградского композитора Сергея Дмитриевича Балакина выразительна и романтична. В Тульском театре кукол потрясающий актерский коллектив, самозабвенно служащий искусству. Недаром театр награжден Дипломом 1У Всероссийского фестиваля за лучший актерский ансамбль спектакля. Поздравляю туляков с такой высокой наградой.

Ханс Кристиан Андерсен — гениальный сказочник. Наш театр постоянно обращается к его творчеству. Вы не думали, его сказки так похожи на случаи из нашей жизни. Например, сказка «Стойкий оловянный солдатик». Сегодня вы увидите ее в нашем театре. О чем она? О любви и романтических грезах, о прекрасном и несбыточном. Замечательном герое — Оловянном солдатике, у которого храбрость и стойкость сочетаются с нежностью и романтичностью. Драматургическую версию сочинил Всеволод Данилевич. Композитор Сергей Балакин написал музыку. Заслуженный деятель искусств России художница Нэлли Полякова придумала костюмы и одела в свои красочные наряды сцену.

Действующие лица:

Солдатик, Огонь — Олег Спиренков

Балеринка, Вода — Ирина Атлашкина

Клоун, Тролль, Ветер — Андрей Абрамов

Акробат, Крыса, Земля — Любовь Пахомова

Олелукойе — Андрей Абрамов, Ирина Атлашкина, Любовь Пахомова, Олег Спиренков

Режиссер-постановщик — Михаил Урицкий

Сценография, куклы, костюмы — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Нелли Полякова

Композитор — заслуженный работник культуры Р. Ф. Сергей Балакин

Билеты от 170 до 250 Р.