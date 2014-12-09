Солнышко и Снешарики

Эта история началась так: услышали случайно два Снеговичка… Нет, не то… Услышали случайно Снеговичок и Снеговичка… Или Снеговушка?.. Или Снеговиха? В общем, услышали однажды эти Снежные Человечки, что весеннее Солнышко, как только придет на землю, тотчас превратит их в холодные синие лужицы. «Как грустно!» — подумали Снежные Человечки и бросились на поиски неведомого им Солнышка, чтобы попросить его не приходить. Но дорога до Солнышка далека! Чем же закончится наша история? Конечно, просто так здесь ничего не решишь — надо прийти в театр и как следует во всем разобраться.

Действующие лица и исполнители:

Снеговик-мальчик — Алексей Копотилов

Снеговик-девочка — Татьяна Еремеева

Дворник — Сергей Буряков

Белочка — Любовь Пахомова

Заяц — Ирина Атлашкина

Медвежонок, Ворон — Андрей Абрамов

Режиссёр-постановщик — Александр Янкелевич

Художник-постановщик сценография, куклы, костюмы — Сергей Клевакин

Художник по свету — Дмитрий Алешин