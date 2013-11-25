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Снежная королева

Снежная королева

Однажды в тихий уютный домик, где жили названные брат и сестра Кай и Герда со своей старой бабушкой, обманом проникает коварная и жестокая женщина — Снежная Королева. Она заманивает Кая в хитрую ловушку и уносит в свое королевство, где царит вечный холод. В поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот событий и приключений, знакомится с молодыми принцем и принцессой, попадает в логово лесных разбойников. На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:
Снежная Королева — Елена Шишова
Кай — Станислав Емельяненко
Герда — Ассоль Лучихина
Советник — Михаил Головко
Бабушка — Заслуженная Артистка Рф Ольга Исайкина
Сказочник — Евгений Кашин
Король — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
Принц — Денис Казаков
Принцесса — Татьяна Зырянова
Ворон — Максим Авдеев
Ворона — Людмила Жильцова
Маленькая Разбойница — Ярославна Прилепская
Атаманша — Лариса Кирьякова
Олень — Вера Москалёва
Разбойники — Ярослав Харитонов, Дмитрий Локтионов
Стражник — Станислав Емельяненко

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
8 февраля 2017, среда
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