Однажды в тихий уютный домик, где жили названные брат и сестра Кай и Герда со своей старой бабушкой, обманом проникает коварная и жестокая женщина — Снежная Королева. Она заманивает Кая в хитрую ловушку и уносит в свое королевство, где царит вечный холод. В поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот событий и приключений, знакомится с молодыми принцем и принцессой, попадает в логово лесных разбойников. На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Сергей Мазанов

Балетмейстер — Денис Ляпин

Действующие лица и исполнители:

Снежная Королева — Елена Шишова

Кай — Станислав Емельяненко

Герда — Ассоль Лучихина

Советник — Михаил Головко

Бабушка — Заслуженная Артистка Рф Ольга Исайкина

Сказочник — Евгений Кашин

Король — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов

Принц — Денис Казаков

Принцесса — Татьяна Зырянова

Ворон — Максим Авдеев

Ворона — Людмила Жильцова

Маленькая Разбойница — Ярославна Прилепская

Атаманша — Лариса Кирьякова

Олень — Вера Москалёва

Разбойники — Ярослав Харитонов, Дмитрий Локтионов

Стражник — Станислав Емельяненко