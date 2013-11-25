Снежная королева
Однажды в тихий уютный домик, где жили названные брат и сестра Кай и Герда со своей старой бабушкой, обманом проникает коварная и жестокая женщина — Снежная Королева. Она заманивает Кая в хитрую ловушку и уносит в свое королевство, где царит вечный холод. В поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот событий и приключений, знакомится с молодыми принцем и принцессой, попадает в логово лесных разбойников. На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды.
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Балетмейстер — Денис Ляпин
Действующие лица и исполнители:
Снежная Королева — Елена Шишова
Кай — Станислав Емельяненко
Герда — Ассоль Лучихина
Советник — Михаил Головко
Бабушка — Заслуженная Артистка Рф Ольга Исайкина
Сказочник — Евгений Кашин
Король — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
Принц — Денис Казаков
Принцесса — Татьяна Зырянова
Ворон — Максим Авдеев
Ворона — Людмила Жильцова
Маленькая Разбойница — Ярославна Прилепская
Атаманша — Лариса Кирьякова
Олень — Вера Москалёва
Разбойники — Ярослав Харитонов, Дмитрий Локтионов
Стражник — Станислав Емельяненко