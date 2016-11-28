Сказки у камина
В этом году театр «Эрмитаж» приготовил для своих юных зрителей яркий, атмосферный спектакль. Красивые декорации, сказочный свет и различные спецэффекты создадут атмосферу новогоднего праздника, в который приятно будет окунуться и детям и взрослым. Как всегда кроме спектакля зрителей ждет встреча с дедом Морозом и Снегурочкой у Новогодней елки, праздничный хоровод и интерактивные игры.
350 Р. Бронирование билетов по тел. 8−953−180−70−20.
Где и когда?
Тула, Щегловская засека, 34
28 декабря 2016, среда
11:00
29 декабря 2016, четверг
11:00
30 декабря 2016, пятница
11:00
2 января 2017, понедельник
11:00
2 января 2017, понедельник
13:20
5 января 2017, четверг
11:00
5 января 2017, четверг
13:20
6 января 2017, пятница
11:00
6 января 2017, пятница
13:20
7 января 2017, суббота
11:00
7 января 2017, суббота
13:20
8 января 2017, воскресенье
11:00
8 января 2017, воскресенье
13:20
9 января 2017, понедельник
11:00
9 января 2017, понедельник
13:20