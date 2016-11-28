Сказки у камина

В этом году театр «Эрмитаж» приготовил для своих юных зрителей яркий, атмосферный спектакль. Красивые декорации, сказочный свет и различные спецэффекты создадут атмосферу новогоднего праздника, в который приятно будет окунуться и детям и взрослым. Как всегда кроме спектакля зрителей ждет встреча с дедом Морозом и Снегурочкой у Новогодней елки, праздничный хоровод и интерактивные игры.

350 Р. Бронирование билетов по тел. 8−953−180−70−20.