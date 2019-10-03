Навстречу звездам

3 октября в в музее П. Н. Крылова состоится интерактивная программа «Навстречу звёздам! Космос в изобразительном искусстве».

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени ярчайший всплеск света осветил ночную степь, и ракета с гулом ушла вверх. Это была первая победа людей над земным тяготением — в этот день наша страна вывела на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник, положив начало космической эры в истории человечества. В преддверии этой знаменательной даты приглашаем вас перелистать страницы истории освоения космоса. Благодаря красочной презентации, участники программы увидят рисунки космонавта Алексея Леонова, небесные созвездия художницы Галиной Глебовой и другие живописные произведения.

Стоимость: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.