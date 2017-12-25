В предновогодние дни Тульский театрально-концертный центр принимает гостей: для юных зрителей артистами театра «Эрмитаж» подготовлены премьерный спектакль-сказка «Морозко» и весёлое новогоднее представление у ёлки.

История про добрую, трудолюбивую Настеньку, злую мачеху и хозяина зимнего леса Морозко — настоящий подарок для всех, кто любит волшебные сказки с их верой в торжество добра и справедливости. Сюжет этой сказки хорошо знаком детям и всё же зрителей ожидает много сюрпризов. «Морозко» от театра «Эрмитаж» — это интерактивная постановка, а значит все, сидящие в зрительном зале, будут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать во всех событиях.

После спектакля ребят ждёт встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и другими сказочными персонажами в новогодней интермедии.

Весёлые игры, танцы и песни, невероятные приключения, спасение Снегурочки из плена и необыкновенной красоты новогодняя ель — всего хватает на весёлом представлении! И, конечно, у всех есть возможность сфотографироваться со сказочными персонажами.