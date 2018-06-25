Мастер-класс «Лёгкие крылья»

Одни из самых красивых существ на земле — бабочки — олицетворение безграничной фантазии природы, герои многочисленных сказок и легенд. Их происхождение может датироваться меловым периодом, который закончился 65 миллионов лет назад. Самые ранние свидетельства о возможном существовании бабочек (скорее всего, это были толстоголовки) относятся к периоду 57 миллионов лет назад, и были обнаружены в современной Дании.



В настоящее время более ста видов бабочек только в нашей стране уже занесены в Красную книгу.



Необычный облик легкокрылых красавиц всегда привлекал людей, становясь отправной точкой для вдохновения мастеров. Участники мероприятия изготовят из бисера и сутажа красивую и легкую заколку в виде бабочки и узнают, как её образ отразился в искусстве разных стран.



Стоимость: 150 р.