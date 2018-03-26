Мастер класс по флористике для детей с ограниченными возможностями
Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей с ограниченными возможностями здоровья на занятие по созданию флористической композиции. Занятие организуется для детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Под руководством художника-флориста музея Марины Корабельниковой ребята создадут работы в комбинированной технике из природного материала, собранного в Ясной Поляне.
С собой необходимо принести бумагу для рисования формата А4, простые карандаши и ластики, на выбор – цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти.
Билеты приобретаются на месте непосредственно перед началом занятия. Обязательна запись по тел.: +7-901-198-55-25; +7 (4872) 47-67-12.
Льготная стоимость одного занятия: 100Р.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 12
29 марта 2018, четверг
14:00
29 марта 2018, четверг
15:00