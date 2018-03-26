афиша
афиша
Регистрация
Мастер класс по флористике для детей с ограниченными возможностями

Мастер класс по флористике для детей с ограниченными возможностями

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей с ограниченными возможностями здоровья на занятие по созданию флористической композиции. Занятие организуется для детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Под руководством художника-флориста музея Марины Корабельниковой ребята создадут работы в комбинированной технике из природного материала, собранного в Ясной Поляне.

С собой необходимо принести бумагу для рисования формата А4, простые карандаши и ластики, на выбор – цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти.


Билеты приобретаются на месте непосредственно перед началом занятия. Обязательна запись по тел.: +7-901-198-55-25; +7 (4872) 47-67-12.


Льготная стоимость одного занятия: 100Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
29 марта 2018, четверг
14:00
 В календарь
 В календарь
29 марта 2018, четверг
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.