Маша и медведь. Очень детективная история

В Городском концертном зале состоится увлекательное интерактивное представление для всей семьи от генерального продюсера супер-популярного мультсериала поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.

Юных гостей ждут с любимые персонажи, ростовые куклы, яркие декорации, цирковые, танцевальные и песенные номера.

Шоу сопровождается авторскими песнями и захватывающими сценами. На протяжении всего спектакля зрители являются полноценными участниками действа — они напрямую вовлечены в сюжет.

Это официальное лицензионное шоу от создателей анимационного хита «Маша и Медведь» на бис!

А это значит:

живой и интересный сценарий — как мультсериал, воплощенный на сцене.

лицензионные ростовые куклы и декорации, по-настоящему качественные и красивые.

формат спектакля — музыкальная сказка: гости услышат и хорошо знакомые любимые мелодии, и новые замечательные песенки в исполнении Маши. Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+). Продолжительность действия — 1 час 10 минут без антракта.

В фойе — тематические зоны, аниматоры, игры, фотозоны, аквагрим и точки продаж фирменной продукции.

Сюжет: Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к Новому году. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают лакомства со стола и елка с игрушками. Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.