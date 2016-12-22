На 5 этаже Тульского государственного музея оружия состоится новогодний утренник для особых детей и подростков.

В мероприятии примут участие дети, которым из-за особенностей развития сложно посещать обычные праздники.

Гостей ожидает костюмированный бал с участием героев сказок, игры, хороводы, веселые конкурсы, новогодние сюрпризы. Праздник пройдет при поддержке Тульского государственного музея оружия, прихода Храма Кирилла и Мефодия в Михалково, цирковой студии «Мастер Буфф». Организатор мероприятия — Тульская региональная общественная организация «Маленькая страна — Мы есть!», оказывающая помощь семьям с особыми детьми.

Вход по пригласительным билетам. Запись по телефону: 8−960−595−37−55. Юлия.