Маленькая страна – Мы есть!
На 5 этаже Тульского государственного музея оружия состоится новогодний утренник для особых детей и подростков.
В мероприятии примут участие дети, которым из-за особенностей развития сложно посещать обычные праздники.
Гостей ожидает костюмированный бал с участием героев сказок, игры, хороводы, веселые конкурсы, новогодние сюрпризы. Праздник пройдет при поддержке Тульского государственного музея оружия, прихода Храма Кирилла и Мефодия в Михалково, цирковой студии «Мастер Буфф». Организатор мероприятия — Тульская региональная общественная организация «Маленькая страна — Мы есть!», оказывающая помощь семьям с особыми детьми.
Вход по пригласительным билетам. Запись по телефону: 8−960−595−37−55. Юлия.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
Тел.: 8 (906) 621-00-55
29 декабря 2016, четверг
15:00