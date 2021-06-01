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Кот в сапогах

Кот в сапогах

19 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш. Перро. Пожалуй, нет такого ребенка, которому бы не нравились сказки Шарля Перро. «Кот в сапогах» – одна из самых известных и любимых сказок. Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж».

Спектакль - отличный подарок для юных театралов, ведь это – настоящий мюзикл! История о находчивом коте непременно порадует зрителей, подарит им хорошее настроение и массу незабываемых впечатлений.

Продолжительность: 1 час.
Постановка: Сергей Мазанов.
Стоимость: от 150 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
19 июня 2021, суббота
11:00
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Касса
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9 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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