19 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш. Перро. Пожалуй, нет такого ребенка, которому бы не нравились сказки Шарля Перро. «Кот в сапогах» – одна из самых известных и любимых сказок. Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж».

Спектакль - отличный подарок для юных театралов, ведь это – настоящий мюзикл! История о находчивом коте непременно порадует зрителей, подарит им хорошее настроение и массу незабываемых впечатлений.

Продолжительность: 1 час.

Постановка: Сергей Мазанов.

Стоимость: от 150 руб.

Билеты можно приобрести в кассе театра.