Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене мюзикл «Кот в сапогах». Игровой спектакль будет понравится не только малышам, но и подросткам, ведь спектакль рассчитан на детей до 12. В отличие от традиционных детских спектаклей, сюжет известной сказки артисты представляют в жанре современного мюзикла с сольными вокальными номерами, дуэтами, хором, танцами и пластическими интермедиями.

Стоимость: 150−400 р.