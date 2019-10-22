афиша
афиша
Регистрация
Кот в сапогах

Кот в сапогах

Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене мюзикл «Кот в сапогах». Игровой спектакль будет понравится не только малышам, но и подросткам, ведь спектакль рассчитан на детей до 12. В отличие от традиционных детских спектаклей, сюжет известной сказки артисты представляют в жанре современного мюзикла с сольными вокальными номерами, дуэтами, хором, танцами и пластическими интермедиями.

Стоимость: 150−400 р.

 

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
23 октября 2019, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
23 октября 2019, среда
13:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!
Купить билет
27 октября, воскресенье 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Noize MC
Купить билет
31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дельфин
Купить билет
9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.