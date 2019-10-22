Кот в сапогах
Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене мюзикл «Кот в сапогах». Игровой спектакль будет понравится не только малышам, но и подросткам, ведь спектакль рассчитан на детей до 12. В отличие от традиционных детских спектаклей, сюжет известной сказки артисты представляют в жанре современного мюзикла с сольными вокальными номерами, дуэтами, хором, танцами и пластическими интермедиями.
Стоимость: 150−400 р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
23 октября 2019, среда
10:00
23 октября 2019, среда
13:30
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽