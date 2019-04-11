афиша
афиша
Регистрация
Космозоо

Космозоо

В старом здании Тульского экзотариума пройдет межзвездное мероприятие «Космозоо», посвященное животным, которые участвовали в космических экспериментах.

Что мы знаем о животных в космосе…
Конечно, про Белку и Стрелку вспомнят даже малыши, посмотревшие мультфильм про этих героических собак. А еще?..

Какие усатые-хвостатые участвовали в космических экспериментах, кроме Белки и Стрелки? Ответ на этот вопрос можно будет узнать, посетив межзвездное мероприятие «Космозоо».

В программе с 12.00 до 16.00

  • межгалактический мастер-класс,
  • интересная игра по экспозиции
  • интерактивную экскурсия, в ходе которой можно будет поближе познакомиться с «космическим зоодесантом».

Стоимость: по входному билету в музей детский — 100 р., пенсионеры/студенты — 150р. и взрослые — 200 р.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
13 апреля 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.