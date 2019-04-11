Космозоо
В старом здании Тульского экзотариума пройдет межзвездное мероприятие «Космозоо», посвященное животным, которые участвовали в космических экспериментах.
Что мы знаем о животных в космосе…
Конечно, про Белку и Стрелку вспомнят даже малыши, посмотревшие мультфильм про этих героических собак. А еще?..
Какие усатые-хвостатые участвовали в космических экспериментах, кроме Белки и Стрелки? Ответ на этот вопрос можно будет узнать, посетив межзвездное мероприятие «Космозоо».
В программе с 12.00 до 16.00
- межгалактический мастер-класс,
- интересная игра по экспозиции
- интерактивную экскурсия, в ходе которой можно будет поближе познакомиться с «космическим зоодесантом».
Стоимость: по входному билету в музей детский — 100 р., пенсионеры/студенты — 150р. и взрослые — 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
13 апреля 2019, суббота
12:00