В старом здании Тульского экзотариума пройдет межзвездное мероприятие «Космозоо», посвященное животным, которые участвовали в космических экспериментах.

Что мы знаем о животных в космосе…

Конечно, про Белку и Стрелку вспомнят даже малыши, посмотревшие мультфильм про этих героических собак. А еще?..

Какие усатые-хвостатые участвовали в космических экспериментах, кроме Белки и Стрелки? Ответ на этот вопрос можно будет узнать, посетив межзвездное мероприятие «Космозоо».

В программе с 12.00 до 16.00

межгалактический мастер-класс,

интересная игра по экспозиции

интерактивную экскурсия, в ходе которой можно будет поближе познакомиться с «космическим зоодесантом».

Стоимость: по входному билету в музей детский — 100 р., пенсионеры/студенты — 150р. и взрослые — 200 р.