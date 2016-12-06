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Король-дроздобород или, Капризная принцесса в Богородицком дворце

Король-дроздобород или, Капризная принцесса в Богородицком дворце

Богородицкий дворец-музей в канун Нового года организует для детей 6 — 10 лет интерактивный спектакль «Король — дроздобород или, Капризная принцесса в Богородицком дворце», в ходе которого предоставляется возможность не только посмотреть сказку, но и принять участие в играх и конкурсах. В этот раз юные зрители увидят представление по произведению братьев Гримм «Король-дроздобород». Капризная, но очаровательная принцесса, мужественный король, а также забавные придворные помогут создать детям сказочное настроение. В завершении спектакля ребята встретят Деда Мороза и Снегурочку, вместе с ними станцуют хоровод вокруг ёлки, споют песни и прочитают стихи. Обязательным атрибутом мероприятия станет фотосессия с героями сказки и Дедом Морозом.

Стоимость участия — 120 Р.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
29 декабря 2016, четверг
13:00
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