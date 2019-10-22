Конек-Горобунок

Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене сказку по произведению П. Ершова в 2-х действиях. Спектакль, передающий дух и традиции лучших русских сказок, подарит юным и взрослым зрителям незабываемые впечатления.

В основе спектакля лежит сюжет известного произведения Петра Ершова о приключениях Ивана-дурака и его верного помощника — Конька-Горбунка. Яркая, красочная сказка, наполненная волшебной музыкой и красивыми хореографическими номерам, повествует про отважного Конька-Горбунка, который знает всё наперед и помогает Ивану пройти все испытания, чтобы сделать удивительное открытие о том, что ни власть, ни деньги не заменят богатства души и о том, что дружба и бесстрашие становятся главным залогом счастья!

Стоимость: 150−400 р.