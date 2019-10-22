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Конек-Горобунок

Конек-Горобунок

Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит на тульской сцене сказку по произведению П. Ершова в 2-х действиях. Спектакль, передающий дух и традиции лучших русских сказок, подарит юным и взрослым зрителям незабываемые впечатления.

В основе спектакля лежит сюжет известного произведения Петра Ершова о приключениях Ивана-дурака и его верного помощника — Конька-Горбунка. Яркая, красочная сказка, наполненная волшебной музыкой и красивыми хореографическими номерам, повествует про отважного Конька-Горбунка, который знает всё наперед и помогает Ивану пройти все испытания, чтобы сделать удивительное открытие о том, что ни власть, ни деньги не заменят богатства души и о том, что дружба и бесстрашие становятся главным залогом счастья!

Стоимость: 150−400 р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
25 октября 2019, пятница
10:00
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25 октября 2019, пятница
13:30
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Касса
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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