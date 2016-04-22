Умеют ли гусыни разговаривать? Кому и для чего понадобилась травка «Вкусночиха»? Может ли герцог прожить без паштета «Сюзерен»? Ответы на эти неожиданные вопросы мыпоищем вместе со зрителями в знаменитой сказке Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». По воле автора инсценировки Николая Шувалова и режиссёра спектакля Заслуженного деятеля искусств Н. Боровкова дети перенесутся в средневековый город, где компания странствующих актёров расскажет удивительную историю о мальчике Якобе. Наказанный противной колдуньей Кройтервайс за свою прямоту, Якоб надолго превратился в жалкого уродца и пережил много обид и унижений, пока однажды судьба не вознаградила его за доброту, талант и терпение.

Неужели можно преодолеть злые чары волшебницы? И кто поможет Якобу вернуться в родительский дом в своём прежнем обличии? Пусть это останется тайной до самого финала. Спектакль непременно удивит ребят необычными декорациями и костюмами, стилизованной готической музыкой, написанной композитором М. Бебришем,

Сказку рассказывают и показывают:

Шут, Кройтервайс (колдунья) — Андрей Абрамов;

Якоб, Карлик Нос — Михаил Абрамов;

Мать Якоба, гусыня Мими, волшебник Веттербок — Любовь Пахомова; Ирина Атлашкина.

Режиссёр-постановщик — Николай Боровков.

Сценография, куклы, костюмы — Нелли Полякова.

Композитор — Михаил Бебриш.

Свето-визуальное оформление — Дмитрий Алёшин, Виктор Иевлев.

Хореография — Инна Юрина.