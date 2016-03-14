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Исчезновение принцессы Фефелы III

Исчезновение принцессы Фефелы III

В одном царстве-государстве жила-была принцесса Фефёла. Вредная, просто страсть! И из-за вредности своей никак не могла она найти себе жениха подходящего. Кто же захочет с вредной принцессой общаться? И вот однажды задумала Фефёла всех обмануть — убежать в лес, рассказать всем, что ее украла злая колдунья и ждать, когда приедет из дальних стран красивый принц. Ну, чтобы принцессу спасти.

Но это только казалось, что все будет тихо и гладко, а Фефёла и на самом деле встретила там Колдунью!

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
1 октября 2017, воскресенье
12:00
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