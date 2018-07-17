В 15:00 знакомимся с древними помощниками наших предков и вечными спутниками детских игр на занятии «Игровые и обрядовые куклы России».



Крестец… Закрутка пасхальная… Коляда… Вы, наверное, думаете, что это названия праздников? Нет. Это куклы. А почему они так назывались, из чего их делали, почему одними играли, а другими нет — вы и узнаете на этом занятии. В завершение все вместе делаем куклу-крестец.

Подробная информация и предварительная запись по тел.: +7 4872 36 16 63.





Стоимость билета — 100 р./чел.