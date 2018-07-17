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Игровые и обрядовые куклы России

Игровые и обрядовые куклы России

В 15:00 знакомимся с древними помощниками наших предков и вечными спутниками детских игр на занятии «Игровые и обрядовые куклы России».

Крестец… Закрутка пасхальная… Коляда… Вы, наверное, думаете, что это названия праздников? Нет. Это куклы. А почему они так назывались, из чего их делали, почему одними играли, а другими нет — вы и узнаете на этом занятии. В завершение все вместе делаем куклу-крестец.

 

Подробная информация и предварительная запись по тел.: +7 4872 36 16 63.



Стоимость билета — 100 р./чел.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
17 июля 2018, вторник
15:00
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