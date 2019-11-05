Игровая тематическая экскурсия «Купеческие настольные игры»

В музее Купеческого быта пройдет игровая тематическая экскурсия. Ее участники будут играть в традиционные купеческие игры — шашки, лото и бирюльки.

Стоимость: 100 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .