Игровая тематическая экскурсия «Купеческие настольные игры»
В музее Купеческого быта пройдет игровая тематическая экскурсия. Ее участники будут играть в традиционные купеческие игры — шашки, лото и бирюльки.
Стоимость: 100 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .
Где и когда?
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
9 ноября 2019, суббота
14:00
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽