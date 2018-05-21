«Творческая мастерская Мадам Бох'Ту»: Домик-Для-Заначки

На этот раз приглашаем сделать Домик-Для-Заначки. Признайтесь, мало кто не подыскивает в доме место для заначки! Но говорят, чтобы что-то спрятать, нужно положить на самое видное место. На очередном мастер-классе мы изготовим симпатичную мельницу, куда можно легко спрятать свои кровные.

И снова в ход пойдут любимый многими джутовый шпагат, картон, деревянные палочки и маленькие баночки. А руководить творческим процессом будет тульский мастер Натальи Томенчук, организатор и вдохновитель проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту».

Стоимость: 250 р.