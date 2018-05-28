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День защиты детей в музее «Тульские древности»

День защиты детей в музее «Тульские древности»

Детство — самый светлый, беззаботный, в то же время наиболее интенсивный период в развитии человека. Именно в детстве закладываются и формируются те важнейшие качества, которые во многом определят характер будущей взрослой личности. Об этом уже знали наши предки, поэтому всегда ответственно относились к проблеме воспитания детей в семье.

Кто, когда и как занимался воспитанием подрастающего поколения в небогатых семьях 200−300 лет назад, если взрослые ежедневно пребывали в трудах и заботах, а количество детей порой могло достигать до 15-ти? А было ли время у детей на игры, игрушки, если уже сызмальства их приучали не только к посильной помощи взрослым, но и к полновесной самостоятельной работе?

Каковы были повседневные занятия детей? Какие именно игрушки и игры были распространены у наших прапрадедушек и прапрабабушек в их детские годы? И почему в старину про игрушки говорили, что они «не балушки»? Об этом и многом другом поговорим и расскажем 2 июня в музее «Тульские древности». В завершении всех посетителей ждёт мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Отдарок на подарок». Ее в былые времена дитяте, только сошедшему с подола матери, полагалось собственноручно изготовить для папеньки с маменькою в благодарность, что «на ноги поставили».

Предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
2 июня 2018, суббота
16:00
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