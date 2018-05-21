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День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры

Имена Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, известно каждому со школы. Именно им все мы, носители русского языка, обязаны языком, культурой, письменностью. В рамках детского занятия ребята не только узнают о том, как создавался русский алфавит, но и получат возможность разгадать загадки, поразмышлять над головоломками и проверить свои знания в увлекательных викторинах.

Необходима предварительная запись по тел. (48734) 4-15-29
 

Стоимость: 50 р.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
24 мая 2018, четверг
12:00
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