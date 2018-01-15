Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Однажды писательница Сельма Лагерлёф откликнулась на просьбу министерства образования своей страны и создала 700-страничную сказку для детей, чтобы познакомить их с географией Швеции. В России «Чудесное путешествие Нильса» знают по сильно уменьшенному вольному переводу, который, разумеется, не потерял ни занимательности, ни задушевности знаменитой книги. Именно этот текст лёг в основу инсценировки, созданной и поставленной на тульской сцене режиссёром С. Мозговым.

Чем интересна история про Нильса? Довольно грубого мальчонку — двоечника, разорителя птичьих гнёзд, любителя подразнить гусей и помучить кота — наказывает обиженный недотёпой Гном. Наш герой становится так мал, что уже сам боится всех, кому раньше от него доставалось. Как-то раз рядом с домом Нильса пролетала стая диких уток… С этого момента и начинаются удивительные приключения мальчишки, за которыми так интересно наблюдать! Путешествие совершенно изменит злюку и хулигана, но забудет ли про свою обиду Гном? Вот приходите скорее к нам — и всё узнаете.

В спектакле очень много забавных кукол-зверят и чудесных песенок, созданных когда-то для детского мюзикла неподражаемым В. Шаинским. Своеобразный дуэт нобелевского лауреата в области литературы из Швеции и лучшего детского композитора нашей страны, усиленный целым хором наших прекрасных актёров, — это такая театральная история, которую невозможно пропустить!

Действующие лица и исполнители:

Нильс Хольгерсон — Ирина Атлашкина;

Хольгер Нильсен (отец), Мартин (домашний гусь) — Сергей Буряков;

Мать Нильса, Марта (домашняя гусыня), Бельчонок Тирле, Аистиха — Татьяна Еремеева;

Гном, Кот, Филин Флимнеа — Ринад Кондаев;

Курица, Акка Кнебекайзе (предводительница стаи диких гусей), Белка Сирле — Екатерина Прокопьева;

Петух, Лис Смирре, Сорока, Аист Эрменрих, Крысиный вожак — Алексей Копотилов;

Соседи, Дикие гуси, Серые крысы.

Режиссёр-постановщик — Станислав Мозговой.

Художник-постановщик — з.д.иск. РФ Нелли Полякова.

Музыка Владимира Шаинского.

Стихи Роберта Рождественского.