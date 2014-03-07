Бременские музыканты
Все знают замечательную сказку братьев Гримм и известную мультипликационную версию этой сказки, в которой рассказывается о приключениях незадачливых бродячих артистов. Осёл, Собака, Петух, Кот и Трубадур ходят по городам и разыгрывают свои весёлые представления. И вот однажды Трубадур встречает девушку своей мечты — Принцессу. Перед искусством и романтикой жизни артистов устоять никто не может.
Своё музыкальное представление разыгрывает Театр и создаёт свою версию этой истории. В ней зрители увидят неожиданную трансформацию кукол и услышат мелодии, полюбившиеся многим поколениям.
Действующие лица и исполнители:
Учитель, Трубодур — Андрей Абрамов, Олег Спиренков
Контробасист, Осёл — Андрей Абрамов, Екатерина Прокопьева
Гитаристка, Принцесса — Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева
Скрипачка — Любовь Пахомова, Екатерина Прокопьева
Режиссёр-постановщик — Олег Трусов
Художник-постановщик — Виктор Чутков
Художник по костюмам — Лариса Кузьмина
Музыкальное оформление — Светлана Казакова