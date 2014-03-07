Бременские музыканты

Все знают замечательную сказку братьев Гримм и известную мультипликационную версию этой сказки, в которой рассказывается о приключениях незадачливых бродячих артистов. Осёл, Собака, Петух, Кот и Трубадур ходят по городам и разыгрывают свои весёлые представления. И вот однажды Трубадур встречает девушку своей мечты — Принцессу. Перед искусством и романтикой жизни артистов устоять никто не может.

Своё музыкальное представление разыгрывает Театр и создаёт свою версию этой истории. В ней зрители увидят неожиданную трансформацию кукол и услышат мелодии, полюбившиеся многим поколениям.

Действующие лица и исполнители:

Учитель, Трубодур — Андрей Абрамов, Олег Спиренков

Контробасист, Осёл — Андрей Абрамов, Екатерина Прокопьева

Гитаристка, Принцесса — Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева

Скрипачка — Любовь Пахомова, Екатерина Прокопьева

Режиссёр-постановщик — Олег Трусов

Художник-постановщик — Виктор Чутков

Художник по костюмам — Лариса Кузьмина

Музыкальное оформление — Светлана Казакова