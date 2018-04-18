Азбука искусств: набросок

Набросок представляет собой обобщённое изображение, которое выполняется за короткий промежуток времени и с минимальным количеством графических средств. Его характерная особенность — простота, обобщенность, широта в передаче формы объекта. Художник с наиболее возможной быстротой рисует то, что заинтересовало, привлекло его внимание. В рамках музейного занятия вы узнаете, как художники в дальнейшем работают с набросками, а также сможете создать небольшую зарисовку с работы. Все материалы предоставляются.



Запись на занятие по телефону: (4872) 56-09-92



Стоимость: дети – 60 р., взрослые – 150 р.