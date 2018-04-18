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Азбука искусств: набросок

Азбука искусств: набросок

Набросок представляет собой обобщённое изображение, которое выполняется за короткий промежуток времени и с минимальным количеством графических средств.  Его характерная особенность — простота, обобщенность, широта в передаче формы объекта. Художник с наиболее возможной быстротой рисует то, что заинтересовало, привлекло его внимание. В рамках музейного занятия вы узнаете, как художники в дальнейшем работают с набросками, а также сможете создать небольшую зарисовку с работы.  Все материалы предоставляются.


Запись на занятие по телефону: (4872) 56-09-92
 

Стоимость: дети – 60 р., взрослые – 150 р.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
21 апреля 2018, суббота
14:00
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