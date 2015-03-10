Когда-то давным-давно в далёкой восточной стране, где звёзды ярче жемчуга и девушки прекраснее роз, появился злой маг Джафар. А злым, как известно, более всего на свете надобны две вещи: деньги и власть. Заслужить и того и другого Джафары не могут по причине своей полной бездарности. Значит, остаётся одно: сесть кому-нибудь на шею и, например, благодаря всемогущему Джинну-невольнику старой лампы — получить сразу несметные сокровища и царевну Будур в жёны. Да вот незадача: доставить Джафару волшебную лампу может только простой парень, бедняк Аладдин. Уже, кажется, близок к своей заветной цели чёрный маг. Но добьётся ли он желаемого или счастье улыбнётся Аладдину — это старая загадка прекрасной арабской сказки, которую вновь придётся разгадывать нашим юным пытливым зрителям. Спектакль, созданный режиссёром М. Урицким (Киев), запомнится вам захватывающей интригой, интересными костюмами и роскошными куклами (художник Н. Данько), пряным ароматом восточных мелодий (композитор С. Балакин), неожиданными и впечатляющими компьютерными спецэффектами и великолепной игрой актёров.

Действующие лица и исполнители:

Аладдин — Антон Акимов, Алексей Лаврухин

Султан — З. А. Р. Ф. Олег Спиренков

Спиренков Принцесса Будур — Ирина Атлашкина, Любовь Пахомова

Джин — Андрей Абрамов

Джафар — Алексей Копотилов